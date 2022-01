Aunque Kate sí, el príncipe William no quiere tener más hijos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En un reciente compromiso oficial, los duques de Cambridge, le príncipe William y su esposa, Kate Middleton, asistieron a las instalaciones de Church on the Street; un refugio para personas sin hogar o que padecen de alguna enfermedad mental.

Durante la visita al refugio Kate se encontró con Trudi Barrie, recepcionista del lugar, quien llevaba a su hija, Anastasia. La duquesa de Cambridge no dudó en cargar a la bebé, generando ternura entre los presentes, a lo que William dijo, “¡No le den más ideas a mi esposa!”, haciendo reír al equipo del hospital de Lancashire.

Además del divertido momento, que al parecer reveló que quién de los dos no espera tener más hijos, el príncipe William llamó a Kate “mi esposa”, algo que no suele hacer, ya que en público se refiere siempre a ella como Catherine.

“Don’t give my wife any more ideas!”?

Prince William jokes at Church on the Street, Burnley as The Duchess of Cambridge cradles Anastasia, receptionist Trudi Barrie’s baby. So cute and funny! ??

?: @john_deehan pic.twitter.com/jIW5He4Ssn

