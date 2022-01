Australia ordena la evacuación de familiares de personal de la embajada en Ucrania

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las autoridades australianas elevaron este lunes el nivel de alerta en Ucrania al ordenar la evacuación de los familiares del personal de su embajada en Kiev y recomendar no viajar al país ante la amenaza de una invasión por parte Rusia.

“Recomendamos no viajar a Ucrania debido al riesgo de conflicto armado. El Gobierno australiano ha comunicado la salida de los dependientes del personal de la embajada en Kiev”, señala la página australiana oficial de avisos de viaje.

Las autoridades recomiendan a los australianos salir del país lo antes posible en un vuelo comercial si “es seguro” y que se registren en una página especial debido a la situación de seguridad en la frontera, donde Rusia ha aumentado su presencia militar.

La recomendación de no viajar estaba vigente hasta ahora solamente a la región suroriental de Donbas, sumida en un conflicto entre fuerzas ucranianas e independentistas prorrusos.

El anuncio se produce después de que Estados Unidos y Reino Unido ordenaran la evacuación de parte del personal de sus embajadas en Ucrania, algo que de momento la Unión Europea ha anunciado que no va a hacer.

En las últimas semanas han aumentado las tensiones entre Kiev y Moscú por el incremento de las tropas rusas en la frontera.

Las autoridades rusas buscan garantías de que Ucrania no ingresará en la OTAN, lo que consideran una amenaza para la seguridad de Rusia.

EFE

As a contingency measure in response to ongoing security concerns in Ukraine, @DFAT has opened a registration portal for Australians in Ukraine to register their contact details & whereabouts. Please also follow @Smartraveller for the latest travel advice: https://t.co/A9yQUci1tK

— Bruce Edwards ?????? (@AUinUA) January 21, 2022