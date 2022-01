El beso negro más controvertido de “Euphoria”: Eric Dane rompió el silencio sobre la impactante escena sexual

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cal Jacobs (Eric Dane) ha conseguido convertirse en uno de los personajes más ambiguos y con mayor hermetismo de Euphoria. Después de que sus relaciones sexuales con Jules (Hunter Schafer) en la primera temporada pusieran en peligro la relación con su hijo Nate (Jacob Elordi) y su frágil ‘heterosexualidad’, ahora hemos podido conocer más de su pasado a través de los últimos episodios emitidos. Una vida plagada de escenas de alto voltaje. Así lo reseñó 20minutos.

La serie creada por Sam Levinson ha vuelto a demostrar la valentía y la normalidad con la que refleja el sexo y los desnudos masculinos a través de la secuencia del baño en la que queda atrapada Cassie o el easter egg a Juego de tronos. Ahora, uno de los protagonistas del beso negro más polémico de Euphoria ha querido hablar sobre su realización.

El joven actor norteamericano Christin Byrdsong aparecía en una de los flashbacks hacia el pasado sexual de Cal Jacobs en el 2×02. “El sueño era trabajar en este maravilloso programa, con un director increíble y multitud de talentos. ¡Y pude rodar una escena falsa de sexo con mi crush/ actor inspiración de la infancia!”, señalaba el joven a través de las redes sociales. Pronto, los seguidores de la serie preguntaban cómo había sido creado realmente este momento íntimo.

The dream was to work on this amazing show, with the incredible director, and multitalented actors. And I got to film fake sex scene with a childhood crush/actor inspiration! #Euphoria #Manifesting https://t.co/TCGTOFCzN3

— Christin Byrdsong (@C_Byrdsong) January 18, 2022