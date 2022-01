Coleccionista compró NFT en 1.700 dólares y minutos después lo revendió por más de 180.000

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un coleccionista de tókenes no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) compró un avatar de mono de la colección Bored Ape Yacht Club (BAYC) por un precio menor a los 2.000 dólares y menos de media hora después lo revendió por más de 180.000.

Por: RT

Según registros del mercado de NFT OpenSea, este lunes un coleccionista identificado como ‘Tballer’ compró el avatar #9991 de la colección de BAYC por 0,77 ethereums (alrededor de 1.710 dólares), para luego de unos 20 minutos venderlo por 84,2 ETH (casi 187.000 dólares).

?Another #NFT collector is incredibly lucky

By some miracle, he was able to buy NFT 9991 from the most expensive #BAYC collection for only 0.77 #ETH! Just 6 days ago this #token was selling for 250 ETH!

Quite naturally, he found a buyer for over $200,000 in 25 minutes#crypto pic.twitter.com/Fw7I60FYBS

— 888STARZ (@888Tron) January 24, 2022