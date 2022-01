La brutal golpiza de un hombre a un acosador que intentó abusar de su hija de 15 años en un ascensor (VIDEO)

Cualquier padre del mundo haría lo que fuera por intentar proteger a sus hijos cuando éstos se encuentran en peligro. Sobre todo, cuando se trata de algún menor de edad que está siendo acosado por otro adulto y son sus padres los testigos de esa situación.

Por: Clarín

Hace dos semanas, se conoció un caso terrible que se hizo viral en las redes sociales. Un padre de una joven de 15 años esperó el momento y golpeó a un pervertido que intentó abusar de la menor en un ascensor de un edificio en Rusia.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia captaron el momento en que el hombre de 27 años intentó besar a la adolescente mientras estaba en un ascensor en una torre de departamentos en la ciudad de Surgut.

El video, filmado alrededor de las 10 de la noche del 2 de enero, muestra al hombre mirando a la chica en el ascensor antes de hablarle y aparentemente inclinándose para besarla. La adolescente luego logra empujar al hombre y alejarse. Segundos después, aparece un hombre corpulento con una campera azul y golpea al presunto abusador en la cara antes de sacarlo del ascensor a rastras.

El hombre, que se cree que es el padre de la joven, parece golpear al sospechoso al menos una vez más en el pasillo del bloque de departamentos. El presunto abusador fue filmado aparentemente tratando de forzar a la joven víctima dos veces antes de que el ascensor se detuviera y las puertas se abrieran.

Ella había tratado de alejarlo empujándolo con el codo, pero él se acercó y siguió hablando con la chica aparentemente nerviosa. Según la policía local, el sospechoso fue arrestado el 3 de enero.

Las autoridades dijeron que se abrió una investigación sobre las imágenes y que las autoridades están considerando un cargo de intento de violación de una menor.

Father punches pervert who tried to force himself onto his 15-year-old daughter in a lift in Russia

CCTV shows the suspect, 27, staring at the child and leaning in for a kiss in a lift

Girl's father punches the pervert in the face, drags him out of the lift by his neck pic.twitter.com/0lGkhuB3zb

— DISSIDENT RIGHT MEDIA Bua Nó Bás (@DRMEIRE) January 4, 2022