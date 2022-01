Nuevo “juguetico” del régimen: Emtrasur estrenó un Boeing para trasladar la mercancia de sus aliados (FOTOS)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

En el Aeropuerto de Mehrabad, Teherán (THR) ya se encuentra la próxima aeronave para el segmento de carga de Conviasa: un Boeing 747-300M (ex – Mahan Air), que será operado por su filial Emtrasur Cargo próximamente.

Con información de Aviación Online

La aeronave tiene 36 años, más de 84.000 horas de vuelo en más de 14.000 ciclos operados, y fue entregada a UTA -Union de Transports Aériens- en enero de 1986, donde operó hasta el cierre de la compañía en 1992, cuando se unió a Air France.

El avión, con matrícula F-GETA fue retirado del servicio en 2006 y vendido a Mahan Air en 2007, donde operó con el registro EP-MND. El 747-300 ya se encuentra registrado con su matrícula venezolana YV3531 y fue bautizado como “Luisa Cáceres de Arismendi”.

#BREAKING: Confirmed now, #MahanAir delivered one of its two Boeing 747-3B3(M) passenger aircraft (EP-MND) to #Venezuela‘s Emtrasur Cargo (#Conviasa). YV3531 will be used to transport cargo from #Iran, #China & #Russia! It will be operated by #Iranian crew from #Mahan. pic.twitter.com/LZdNI8L2PO

— Babak Taghvaee – ?????? ??????? – ???? ?????? (@BabakTaghvaee) January 24, 2022