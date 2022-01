Sismo de magnitud 5,3 deja dos muertos en Haití este #24Ene

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Dos hombres murieron durante un terremoto de magnitud 5,3 que sacudió el suroeste de Haití la mañana del lunes, dijeron las autoridades locales a la AFP, tras el fenómeno que fue seguido por varias réplicas.

En Anse-a-Veau, una pequeña ciudad costera a 130 kilómetros al oeste de la capital, Puerto Príncipe, un hombre murió al derrumbarse un muro. Por su parte, en Fond-des-Negres, 20 kilómetros más al sur, la segunda muerte se produjo por un deslizamiento de tierra.

El Departamento de Protección Civil de Haití no hizo públicas las edades de las víctimas.

El sismo se registró a las 08h16 hora local (13h16 GMT) y se sintió en la capital. Fue seguido por una decena de nuevos temblores, incluida una réplica de magnitud 5,1 menos de una hora después.

En agosto pasado, un terremoto de magnitud 7,2 mató a más de 2.200 personas y destruyó o dañó gravemente decenas de miles de viviendas.

Este país caribeño aún se recupera del devastador terremoto de 2010 que se saldó con la muerte de más de 200.000 personas y dejó 300.000 heridos.

AFP

Video of Haitians in the streets in Les Cayes, Haiti, following5.3-magnitude earthquake Monday.

"Haiti Civil Protection office is still assessing damages in the Nippes and reporting at least one death and some damage and lots of panic.' – Miami Herald

[??styl_pozop286/IG] https://t.co/mfQAa1Y2Xa pic.twitter.com/Z2w2esHtNe

— Lunionsuite ?? (@LunionSuite) January 24, 2022