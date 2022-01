VIRAL: Un “muerto” vuelve a la vida y sale caminando de la morgue (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El video, claro, se viralizó en segundos. No es para menos. La historia, imposible de creer, dice que un supuesto “cadáver” volvió a la vida mientras se encontraba en una morgue de la ciudad rusa de Tver. Las redes sociales se hicieron el día con el supuesto muerto que se levanta de una fría camilla y, con dificultad, camina unos pasos para intentar salir de una “morgue”.

Por: Clarín

En el video publicado en Reddit por el usuario @u/Miserable_Tie7172, se ve como poco a poco un “muerto” recostado en una camilla y cubierto con una manta blanca comienza a despertarse.

Primero el “cadáver” mueve sus manos y se descubre el rostro, y después, con dificultad, comienza a incorporarse. Luego de un tiempo, la “víctima” logra ponerse de pie y pareciera que quiere caminar sin embargo sus piernas están “débiles”.

Finalmente el video que mostraría la resurrección del cadáver se corta cuando el hombre da algunos pasos y se queda parado apoyado de su camilla. De acuerdo con la fecha de la cámara de video, el “cadáver” habría vuelto a la “vida” el día 24 de enero del 2022.

Lógicamente, los usuarios de las redes desconfiaron de la veracidad de la historia por muchas razones.

Además de la cuestión ya imposible (que un “cadáver” reviva y salga caminando), marcan que el video tiene una gran calidad de imagen, los usuarios señalaron que una morgue no se vería como la del video, llena de luz y con grandes ventanales.

A pesar de las criticas el video del “muerto” rápidamente se hizo viral en redes sociales donde acumula miles de reproducciones.

En un primer momento, Reddit alertó que los moderadores habían retirado el video posteado, aunque luego incluyó una leyenda para alertar a los usuarios. “Los moderadores retiran publicaciones de las feeds por varias razones, incluyendo mantener a las comunidades seguras, civiles y fieles a su propósito”.

El video seguía activo, con más de 700 comentarios, de todo tipo y color.

