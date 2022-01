Por qué las cebollas son la “kriptonita” gastronómica de Maduro

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Nicolás Maduro dijo este miércoles que no le gusta la cebolla y alegó que tiene sus “razones”, para no añadirla en platos como el ceviche.

lapatilla.com

“Cilia prepara un ceviche inigualable, pero sin cebolla. Yo no como eso y no me gusta, tengo mis razones ideológicas. Yo me como el ceviche exquisito sin cebolla. Al que le gusta yo no lo puedo entender y no me hagan tratar de saber que siente comer eso”, comentó Maduro durante una transmisión de VTV.

“Cada quien tiene un alimento que no le gusta, hay algunos que dicen que no les agrada la piña y la lechosa por ejemplo. En mi caso es la cebolla y tengo mis razones históricas, pero yo me como un ceviche de espanto y brinco. Me parece exquisita toda la técnica de ese plato”, agregó.