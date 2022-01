Murió por Covid-19 un músico neonazi que decía que la pandemia era un “complot judío”

Posteado en: Curiosidades, Titulares

El músico irlandés Mervyn Shields, bajista de la banda nazi Skrewdriver, murió a los 59 años por complicaciones derivadas del COVID en un hospital de Irlanda del Norte. Según trascendió, el musico no se había vacunado porque consideraba que la pandemia es un “complot judío”.

Después que la noticia se conociera esta semana, mensajes de condolencias de los neonazis de toda Europa inundaron las redes sociales.

Entre los que rindieron homenaje a Shields se encuentra el líder de la organización paramilitar Ulster Defence Association de Londres, Frank Portinari: “Destrozado al escuchar que el ex guitarrista de Skrewdriver, Big Merv Shields, falleció. Tuve muchas buenas sesiones con él en el Royal Bar, Sandy Row, Belfast”, escribió.

La Liga de Defensa Leal, una organización paramilitar nacionalista del Reino Unido, también expresó sus condolencias: “Hoy también tenemos la muy triste noticia de que un verdadero caballero y hermano leal, Mervyn Shields, ha muerto tristemente. Enviamos a su familia nuestras más profundas condolencias y condolencias en este triste momento”, tuitearon.

Shields se mudó a Londres en 1983 y se unió a Skrewdriver tres años después, donde tocó el bajo durante varios años en al menos tres álbumes. También tocó con otros grupos, incluidos The Suspects y Catch-22.

Esta banda es posiblemente la más famosa de la escena musical nazi, también llamada RAC (Rock Against Communism, Rock en contra del comunismo). La banda también jugó un papel clave en la creación de Blood and Honor (Sangre y honor), una organización terrorista nacida a finales de la década de 1970 en el Reino Unido, formada por jóvenes skinheads que promovían la ideología nazi.

Con sus temas racistas, Screwdriver también promovía una agenda supremacista, además de ser incondicionalmente lealista: uno de sus mayores éxitos se llamaba “Smash The IRA” (Aplasta al IRA), en contra del grupo que luchaba por la reunificación de Irlanda y su total independencia del Reino Unido.

Otras conocidas canciones de la banda son ‘The snow fell’ (La nieve cayó), que describe los últimos momentos de Adolf Hitler antes de suicidarse, en la que dice: ‘He’d rule the whole world / If there was a way that he could (’Él gobernaría el mundo entero / Si hubiera una manera de que pudiera’). También se hizo muy famosa “When the boat comes in” por su macabra visión del esclavismo: “Nigger, nigger, get on that boat / Nigger, nigger, row, row” (’Negro, negro, entra en el barco / Negro, negro, rema, rema).

La banda fue formada por el notorio racista Ian Stuart Donaldson en Lancashire en 1976 y tuvo varias reencarnaciones hasta que Donaldson murió en un accidente automovilístico en 1993. La banda se asoció con las formaciones de ultraderecha Frente Nacional y el Partido Nacional Británico, recaudando fondos para ellos.

Durante un período de la década de 1980, Screwdriver tuvo muchos seguidores y los skinheads asistían regularmente a conciertos que mostraban esvásticas nazis y saludaban con el brazo derecho levantado.

La banda continuó activa hasta finales de la pasada década, pero Shields nunca dejó de militar en el movimiento nazi, asistiendo regularmente a las manifestaciones anuales de Blood and Honour.

Una fotografía tomada recientemente lo mostró luciendo una camiseta con el lema “Mata a un comunista por mamá”.

Hasta su muerte, creía firmemente en un país solo para blancos y negaba la pandemia, que consideraba ser un “complot judío”.