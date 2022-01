VIRAL: Salía con cientos de mujeres a la vez en EEUU pero un video en TikTok lo expuso

Las citas por internet y diferentes tipos de aplicaciones pueden llegar a presentar ciertos inconvenientes para los protagonistas que se flecharon, ya sea para pasarla bien cada tanto o para establecer una relación seria. Uno de los problemas más comunes en la infidelidad y la falta de confianza que se genera al comenzar relaciones mediante las redes, ya que cualquiera de las dos partes puede “ghostear” a la otra.

Ahora, una historia viral se difundió en las redes sociales sobre dos mujeres que se dieron cuenta de que salían con el mismo hombre, quien se hacía llamar West Elm Caleb. El video alcanzó rápidamente los cinco millones de reproducciones.

Las dos chicas hicieron su hallazgo sorpresa, luego de que apareciera en TikTok un video en el que se podía ver a este hombre con doble vida. Las mujeres rápidamente reconocieron a Caleb y se hicieron virales al narrar su experiencia.

Tras la difusión del video, cientos de mujeres salieron decir que Caleb las había ghosteado. Al parecer, el hombre desapareció de la vida de decenas de mujeres. Ofuscadas, cada una de ella se pronunció en contra de este hombre y lo denunciaron públicamente por “ghosteo serial”.

So on tiktok there are dozens of NY women telling stories about a man named Caleb from West Elm who is a furniture designer that gaslights and ghosts them. It’s like if John Tucker Must Die or The Other Woman happened in real life in real time on tiktok. pic.twitter.com/BMCv39iu79

