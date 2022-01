Un puente de Pittsburgh se derrumba horas antes de que Biden llegara para promocionar la infraestructura

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Un puente vial colapsó este viernes dejando al menos 10 personas heridas en Pittsburgh, la ciudad estadounidense a la que asistirá este mismo día el presidente Joe Biden para hablar principalmente de sus grandes proyectos de infraestructura.

Varios automovilistas y vehículos -entre ellos un autobús- quedaron atrapados por el accidente en el puente cubierto de nieve, según múltiples fotos publicadas en redes sociales.

La Autoridad Portuaria de Pittsburgh informó que uno de sus autobuses articulados, de 18 metros de longitud, quedó atrapado en una losa de los restos del puente caída en la zanja.

The Forbes Avenue bridge collapse is a major challenge for our community. It will disrupt transportation in PGH for months at least. I’ve been in touch with the White House, @gainey_ed and @ACE_Fitzgerald to ask for help and facilitate coordination on rebuilding it. 1/2 pic.twitter.com/8KMklcKpHS — Mike Doyle (@USRepMikeDoyle) January 28, 2022

Adam Brandolph, portavoz de esa agencia, dijo que el conductor del autobús y dos pasajeros lograron escapar sin sufrir heridas.

La misma estación indicó que en el momento del colapso, en el sitio llamado Point Breeze, había en el puente al menos cinco vehículos.

La Oficina de Seguridad Pública (OPS) de Pittsburgh informó del derrumbe del puente que conecta la Avenida Forbes con el Parque Frick, y advirtió al público de que evite el área.

OPS indicó, en un mensaje Twitter, que se percibía un fuerte olor de gas en el área.

El jefe de Bomberos de Pittsburgh, Darryl Jones, dijo a los medios que tres de las 10 personas heridas fueron trasladadas a un hospital y que ninguna de ellas mostraba lesiones que amenazaran su vida.

Fire Chief Darryl Jones updates the public on the Forbes Avenue bridge collapse. Urban Search and Rescue (USAR) will conduct a search under the bridge. Public Safety reminds people to avoid the area. https://t.co/qWERyJSwmt pic.twitter.com/ivaP7L5MiD — Pittsburgh Public Safety (@PghPublicSafety) January 28, 2022

El presidente fue informado del colapso del puente y reconoció el trabajo de los rescatistas movilizados para atender la emergencia, informó Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca. De todos modos, Biden no modificará su programa, agregó.

“El presidente agradece al personal de emergencias que concurrió a asistir a los conductores que se hallaban en el puente en ese momento”, dijo la funcionaria. “El presidente hará el viaje planificado para hoy”.

El alcalde de la ciudad, Ed Gainey, dijo que el fondo de infraestructura sobre el cual Biden hablará “es crucial” para el estado de Pensilvania y para esta ciudad que tiene varios puentes, admitió, sobre los que hay que trabajar.

Today a bridge collapsed near Forbes and S Braddock. I am thankful there are no reported fatalities or critical injuries at this time. Thank you @PghPublicSafety for the quick response and thank you to the county, state, and federal governments for the cooperation and assistance. pic.twitter.com/tTld6t62rn — Ed Gainey (@gainey_ed) January 28, 2022

Gainey hizo declaraciones en el lugar del accidente y confirmó también que había habido un escape de gas a causa del derrumbe, pero añadió que se ha cerrado el paso del fluido “y no es peligroso para la gente”.

Según la agenda divulgada por la Casa Blanca, Biden debe dar un discurso esta tarde sobre su método para “reforzar las cadenas logísticas del país, redinamizar el sector industrial, crear empleos bien pagados y protegidos por los sindicatos y construir un nuevo Estados Unidos, principalmente gracias a la ley apoyada por los dos partidos sobre las infraestructuras”.

EFE y AFP