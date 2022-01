“Bésame el trasero”: Policía de EEUU desafió vacunación contra el Covid y meses después murió por el virus

Posteado en: USA

Un policía estatal de EE. UU. que fue despedido por un mandato de vacunación , diciéndole a su gobernador que “bésame el trasero”, murió de covid-19 .

Por Mirror

Robert LeMay, de 51 años, fue despedido en octubre después de negarse a recibir el pinchazo, ya que era obligatorio en el estado de Washington.

Se grabó a sí mismo golpeando al gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, cuando perdió su trabajo.

En el video, Robert dice: “Esta es mi despedida final.

“Después de 22 años de servir a los ciudadanos del estado de Washington, me piden que me vaya porque estoy sucio.

“Esta es la última vez que me escucharán en un patrullero estatal. Y Jay Inslee puede besarme el trasero”.

También habló de cómo había trabajado enfermo y enterrado a muchos amigos durante los últimos 22 años de su servicio al estado.

El viernes, el jefe de la Patrulla del Estado de Washington, John R. Batiste, emitió un comunicado diciendo que su excolega había muerto.

El jefe Batiste escribió: “Estoy profundamente triste por la noticia de que nuestro antiguo amigo y colega, el soldado Robert LaMay, falleció.

“Las oraciones y los recuerdos de esta agencia están con su familia y seres queridos.

“Rob sirvió con honor durante más de dos décadas y nos decepcionó verlo dejar la agencia en octubre pasado.

“Su servicio a este estado y agencia será recordado y apreciado durante mucho tiempo.

“Recordemos ahora a nuestro viejo amigo, apoyemos a su familia y a sus seres queridos, demos gracias por su servicio y tomemos la decisión de enfrentar los desafíos que se avecinan con deber, dignidad y respeto constantes”.

En 2021, se informó que Covid-19 fue la principal causa de muerte de policías y agentes del orden en los EE. UU.

In October 2021, nearly two dozen police professionals died from the virus, CBS News reported.

A total of 301 of the 458 police officers who died in the line of duty in 2021 in the US were lost to Covid-19, according to the New York Times.