“Ira al volante”: Disparó 11 veces desde su carro en plena autopista de EEUU (VIDEO)

Una cámara instalada al interior de un automóvil muestra el momento en el que un conductor efectuó once disparos cuando transitaba por una carretera en el norte de Miami (EE.UU.).

Por RT

El video, que ha sido compartido recientemente por el presentador del programa de entrevistas Andy Slater, muestra el momento en que el ofensor, identificado como Eric Popper, sacó su arma y disparó a otro conductor varias veces, en lo que la Patrulla de Carreteras de Florida calificó como un “incidente de ira en la carretera”.

El incidente, ocurrido a finales de junio de 2021, se produjo cuando el acusado, de 30 años, inició un tiroteo porque pensó que otro conductor al volante de un Toyota Camry tenía un arma, según informó el medio Local10.

Sin embargo, según los informes, no se encontraron armas de fuego en el Camry, este había arrojado una botella al auto de Popper, luego de haber tenido una discusión por un cambio de carril poco cuidadoso. Afortunadamente nadie resultó herido en la concurrida autopista, ya que los disparos de Popper solo impactaron en un vehículo.

Popper, un inspector civil de bomberos de Deerfield Beach, se entregó a las autoridades el 21 de julio y fue acusado de agresión agravada con un arma de fuego. Por ahora ha salido de la cárcel bajo fianza, pero se encuentra a la espera de juicio por varios cargos. Poco después del incidente renunció a su puesto de inspector.

SLATER SCOOP: Exclusive video of road-rage shooting in Miami from in-car camera.

The shooter seen here was arrested and is awaiting trial. He told cops the other driver fired first.

(Warning: Language and gunfire) pic.twitter.com/10vDVEwBbw

— Andy Slater (@AndySlater) January 28, 2022