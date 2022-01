Llegan a Venezuela 2,1 millones de barriles de condensado iraní

La empresa TankerTrackers informó en su cuenta twitter el arrribo de un baro procedente de Irán con 2,1 millones de barriles de condensados

lapatilla.com

TankerTrackers es un servicio en línea independiente que rastrea e informa envíos de petróleo crudo en varios puntos geográficos y geopolíticos de interés.

BREAKING: A new delivery of 2.1 million barrels of gas condensate (not to be confused with gasoline) has arrived in Venezuela from Iran. The vessel has been visually identified today for our clients. The cargo will be used to dilute Venezuela’s heavy crude oil for export. #OOTT

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 31, 2022