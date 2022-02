Victoria Beckham se sirve el mismo plato de comida todos los días desde hace 25 años

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El ex futbolista británico David Beckham reveló un sorprendente dato de la empresaria y cantante Victoria Beckham, su esposa desde 1999 y madre de sus cuatro hijos.

Por Infobae

En declaraciones en un podcast, el ex capitán de la selección de fútbol de Inglaterra contó que la ex integrante del conjunto musical Spice Girls come el mismo plato de comida todos los días desde hace 25 años.

“Desde que la conozco sólo come pescado a la parrilla y verduras al vapor, muy pocas veces se desvía de eso”, declaró David Beckham. “Yo me emociono bastante con la comida y el vino y cuando estoy comiendo algo bueno quiero que todos lo prueben. Por desgracia, estoy casado con alguien que lleva 25 años comiendo lo mismo”, añadió el ex deportista de 46 años.

Y recordó que una de sus veladas favoritas fue la única noche donde su esposa, de 47 años, se alejó de su dieta habitual. “La única vez que probablemente compartió algo que estaba en mi plato fue cuando estaba embarazada de Harper y fue de lo más increíble”, dijo. “Fue una de mis cenas favoritas. No recuerdo qué era, pero sé que no lo ha comido desde entonces”.

Por su parte, Victoria Beckham también había hablado, en septiembre y en ese mismo podcast, sobre su dieta estricta y de que realmente no disfruta comer platos que requieran una gran elaboración.

La diseñadora de moda contó que prefiere platos simples y que las tostadas integrales con sal son su comida favorita. En aquella entrevista, admitió que es la “peor pesadilla” de los restaurantes porque es feliz con solo una porción de pan con una pizca de condimento. “Soy muy quisquillosa comiendo. Me gusta la comida preparada de manera muy simple, sin mantequilla, sin aceite, sin salsas…”, confesó. “Lo que más disfruto son pescados frescos y limpios al horno con verduras al vapor y vinagre balsámico de guarnición”, aseveró.

Y contó que hace siete años tomó la decisión de no comer carne: “Estaba en clase cuando me contaron cómo se hacían las hamburguesas, y desde entonces no he vuelto a probar la carne”.

“Tampoco tomo ningún lácteo, pero como pescado y me alimento de manera muy equilibrada. Mis niños sí comen carne y no hay problema, es una decisión personal”, agregó. El aceite y la mantequilla no forman parte de su dieta, pero sí incluye “grasas saludables” como la palta o los frutos secos, especialmente las nueces. “No me niego a nada, pero así es como soy. Es una manera de cuidarme. Cuando era pequeña tenía la piel fatal y todo se solucionó cuando empecé a comer sano”, afirmó.