Los talibanes prohíben entrar en los parques de atracciones con armas y uniforme militar

Los muyahidines ya no podrán entretenerse en los recintos recreativos de Afganistán vestidos para el combate.

Por rt.com

El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, ha anunciado este miércoles que a los combatientes les queda prohibido entrar en los parques de atracciones de Afganistán llevando uniforme militar y portando armas.

“Los muyahidines están obligados a cumplir todas las normas y reglamentos de los parques de atracciones”, escribió Mujahid en su cuenta de Twitter, precisando que a los talibanes “no se les permite entrar en los parques de atracciones con armas, uniformes militares y vehículos”.

Watch: With AK-47 and M4 assault rifles strapped to their chests, #Taliban fighters have taken over a small amusement park next to Qarghah Reservoir on the outskirts of the Afghan capital of #Kabul.https://t.co/zntrJZ9sgk pic.twitter.com/BLoV8GHSHR

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 29, 2021