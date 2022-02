Yulimar Rojas es nominada a los premios Laureus como “revelación del año”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La venezolana Yulimar Rojas, récord mundial y olímpico femenino en triple salto largo, es una de las seis deportistas nominados como “revelación del año” por los premios Laureus, considerados como los “Oscar” del deporte.

El anuncio fue realizado en horas de la madrugada de este martes 2 de febrero a través de las redes sociales de los premios “Seis atletas increíbles que irrumpieron en escena en 2021, aquí están los nominados para el premio Laureus World Breakthrough of the Year 2022“ destacó.

La reina del salto largo, está nominada junto al atleta indio Neeraj Chopra; el tenista ruso Daniil Menvedev; el futbolista español Pedri; la tenista británica Emma Raducanu; y la nadadora australiana, Ariarne Titmus.

? Six incredible athletes who burst onto the scene in 2021, here are Nominees for the 2022 Laureus World Breakthrough of the Year Award:

?? @Neeraj_chopra1

? @DaniilMedwed

?? @Pedri

? @EmmaRaducanu

?? @TeamRojas45

???? #AriarneTitmus#Laureus22 pic.twitter.com/kfmU1qnAZg

— Laureus (@LaureusSport) February 2, 2022