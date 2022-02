Fuertes heladas dejaron a decenas de conductores atrapados en sus vehículos en Texas

Cientos de conductores atrapados en sus automóviles finalmente fueron liberados el viernes por la mañana después de que las condiciones de hielo y dos accidentes de camiones importantes en una carretera interestatal de Texas los dejaran varados durante más de 15 horas en un clima bajo cero, parte de una tormenta de invierno que afectará a millones en todo el país.

Por Dailymail

Las autoridades dijeron que los accidentes ocurrieron la madrugada del viernes en la carretera interestatal 10 cuando un camión de 18 ruedas que viajaba hacia el oeste cruzó la carretera interestatal cerca de Kerrville, bloqueando la carretera en ambos lados y retrocediendo por millas. Un segundo camión también se salió de la carretera y perdió el control sobre la carretera helada.

La carretera ya estaba congestionada y se movía lentamente el jueves por la noche debido a las condiciones de hielo cuando las temperaturas bajaron a -5F, pero el tráfico se detuvo por completo después de que el camión se estrellara.

El Departamento de Transporte de Texas dijo alrededor de las 10 a.m. que las carreteras estaban parcialmente despejadas, y la Oficina del Sheriff del Condado de Kerr informó que no se reportaron heridos después de los accidentes. Kerrville está aproximadamente a una hora al noroeste de San Antonio.

Se reabrió el lado este de la I-10 y se está trabajando para reabrir el lado oeste, lo que podría demorar algunas horas más.

Las autoridades dijeron que tomó mucho tiempo despejar la congestión porque el condado no estaba equipado con la grúa adecuada para retirar los vehículos grandes y que los vehículos de emergencia tenían problemas para llegar al área para descongelar las carreteras.

Las temperaturas continúan bajo cero en el área a medida que la tormenta invernal Landon, que abarca 2,000 millas desde las Montañas Rocosas hasta Nueva Inglaterra, barre la nación, poniendo a 95 millones de estadounidenses bajo avisos de clima invernal hasta el sábado y cancelando 4,000 vuelos en todo el país.

This is video from the backup on I-10 at Kerrville. This morning the Kerr County Sheriff's Office says it begins at mile marker 502. It is backed up and closed in both directions from there. Avoid I-10 through the morning. #kens5eyewitness @TEGNA @txwx pic.twitter.com/kN77f8863n

— Jeremy Baker (@JeremyBKENS5) February 4, 2022