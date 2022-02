Descubrieron una supercordillera que habría propiciado la evolución de vida en la Tierra

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La aparición de la recién descubierta supercordillera Nuna, que se extendió por cerca de 8.000 kilómetros a lo largo de un supercontinente entero, podría haber sido, junto con la emergencia de la cadena montañosa Trasngondwana, determinante para la evolución de la vida primitiva en la Tierra hace más de 1.800 millones de años, de acuerdo a un reciente estudio conducido por científicos de la Universidad Nacional de Australia.

Por RT

Según detallan los expertos, la aparición de las enormes cordilleras coincide con dos de los periodos más importantes en la historia de la evolución. La primera de ellas, la supercordillera Nuna, emergió durante la formación del supercontinente Columbia, hace entre 2.000 y 1.800 millones de años, periodo en el que aparecieron los eucariontes, organismos celulares complejos que dieron lugar a las plantas y los animales.

Por su parte, Ziyi Zhu, coautora de la investigación, explica que la emergencia de la segunda de estas formaciones geológicas en Gondwana, la supermontaña Transgondwana, hace entre 650 y 500 millones de años, “coincide con la aparición de los primeros grandes animales hace 575 millones de años” así como “con la explosión cámbrica 45 millones de años después, cuando la mayoría de los grupos animales aparecieron en el registro fósil”.

Supermountains controlled the evolution of life on Earth https://t.co/JTcEls6jIn

The temporal distribution of Earth’s supermountains and their potential link to the rise of atmospheric oxygen and biological evolution https://t.co/9gMXgogCzI pic.twitter.com/5o4G3lfEOc

— Lukas VF Novak (@animalculum) February 3, 2022