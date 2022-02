Captan imágenes de los restos del cohete de SpaceX que pronto colisionarán con la Luna (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La etapa superior del cohete Falcon 9 de SpaceX lanzado hace siete años para desplegar un satélite de observación climática fue captada este domingo por un telescopio mientras se dirige en un curso de colisión con la Luna.

Por: RT

“Hubo una fuerte luz más la interferencia de la Luna, y captar al refuerzo del DSCOVR [la etapa superior del cohete] fue bastante difícil”, manifestó el fundador del proyecto Virtual Telescope, Gianluca Masi, en un comunicado. “También notamos que el propulsor gira rápidamente (período del orden de 10 segundos), mostrando fluctuaciones de brillo muy [perceptibles]”, agregó.

Here it the Falcon 9 DSCOVR’s booster, going to hit the Moon early next March. See how it blinks while tumbling! pic.twitter.com/X35DaN7n4C

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) February 7, 2022