Explosión de contenedor de gas se registró en edificio de Abu Dabi (Video)

Una fuerte explosión se registró este martes en un edificio, ubicado en la calle “Hamdan”, en el centro de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, lo que provocó inicalmente el temor de las personas de un posible ataque terrorista.

lapatilla.com

De acuerdo a un reporte de la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), las autoridades aclararon que el estallido fue causado por la explosión de un contenedor de gas y los equipos de la Defensa Civil controlaron el incendio.

Asimismo, confirmaron que no hubo víctimas y que el incendio fue controlado.

Purported video shows an explosion in #AbuDhabi which may have been hit by a #Houthi rocket. Two explosions have been heard so far. #Dubai #UAE #UAE_Safe #UAETeamEmirates #Palmeiras #Yemen #AbuDhabiAttack pic.twitter.com/uTeVeUiifz

— Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) February 8, 2022