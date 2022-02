Guaidó: El 2024 está muy lejos para los venezolanos, eso es infinito, son 600 días de dolor

Posteado en: Destacados, Nacionales

La situación política venezolana es tan de complicada como luce, sin embargo, el objetivo común de procurar vías democráticas que no retrasen una elección presidencial, pero además se lleve a cabo en un escenario de real garantía estará uniendo sabiamente a la oposición, es lo que se puede entender de la estrategia que adelanta Juan Guaidó.

En una entrevista exclusiva con Reporte Confidencial, el presidente Interino de Venezuela, conforme lo reconocen varios países a nivel internacional, analizó estos y otros aspectos.

RC: Luego que una oposición variopinta, que en noviembre fue a elecciones, y llevaron al madurismo, a ser nuevamente minoría electoralmente, pero incluyendo en esas matemáticas las tarjetas judicializadas despojadas de sus legítimas autoridades, ¿cómo sería para Usted una oposición auténtica y que usted apoyaría en un proceso electoral o como sería una plataforma política con la que Usted se sienta cómodo?

Juan Guaidó: La alternativa democrática es única y mayoritaria, y así lo ha demostrado electoralmente desde el 2105 y me atrevería a decir también en el 2013; lo ha demostrado en las calles de Venezuela como en el 2016, siguiendo después por cierto un Referendo Revocatorio que la dictadura se robó, como ha robado los procesos electorales del 2015 hasta la fecha. O sea la alternativa democrática en Venezuela es mayoría, porque somos mayoría los que hemos resistido a la dictadura y los que la enfrentamos.

No obstante para mostrar firmeza en su respuesta, Guaidó reconoce sin embargo que en la actualidad hacer opción tiene una particular característica, “Si usted no considera a Maduro un mal gobernante, tampoco una mala persona o incluso le dice Presidente, usted no hace oposición, usted está buscando otro mecanismo para tratar de subsistir en un espacio, pero generando contradicciones”.

En su afirmación hace una advertencia cruzada a los gobernadores electos con tarjetas distintas a las de la alianza oficialista , de quienes asegura tienen que surfear esas complejas contradicciones por la necesidad de contar con un Situado Constitucional, también secuestrado por la dictadura. “Por eso hay que buscar la alternativa democrática que hace real oposición y que procura una solución urgente la crisis que lleve a una elección presidencial lo antes posible”.

RC: ¿Entonces Sergio Garrido en Miraflores, Morel Rodríguez en Miraflores, Manuel Rosales en Miraflores no son parte de esa oposición en la que Usted cree?

JG: Ellos tendrán que definirlo y sin duda hacen o han hecho oposición, entones ellos deben definir, difícil para ellos insisto porque tienen que manejar esas contradicciones. Hasta ahora creo que lo han hecho de manera propositiva, enfrentando a una dictadura, atendiendo las necesidades de nuestro pueblo que son infinitas por esa dañina estructura, pero debe ir in creccendo …

RC: ¿O sea usted no los excluye en esta primera fase de su análisis como parte de la plataforma unitaria de oposición?

JG: No, Ahora en lo que sí soy tajante es hay que separar esto de los de denominado los “alacranes”. esos opositores con un poder asignado directamente por la dictadura…empleados de la dictadura.

RC: ¿Inclusive candidatos que no son parte de ese grupo al que ud hace referencia, pero que fueron con las tarjetas judicializadas?

JG: No, evidentemente hay un “alacranato” muy claro, una pretensión de relativización de este regimen, de tratar de confundir al electorado venezolano y con el poco margen de comunicación que tenemos… Los que han utilizado tarjetas compradas por la dictadura, diputados sobornados por el régimen sancionados por…. Es lo mismo que ser un empleado de Pablo Escobar, , un apéndice de, y la alternativa democrática, debe con fuerza enfrentar a todos los que hoy utilizan dinero manchado de sangre para confundir a la gente.

Por eso es sencillo los que hacen oposición, y recientemente lo vimos con la constitución de un parlamento secuestrado y dirigido por Jorge Rodríguez, votando en contra de diputados electos en el 2015, además una investigación entre comillas dirigida por un personaje que es básicamente un lobista de Alex Saab; hoy detenido por comerciar con el dinero de los venezolanos. Hay que ser preciso y a evitar confusiones a nuestra gente

RC: ¿Llegaría al extremo de excluir a estos gobernadores si no muestran un rosto de auténtica oposición?

JG: No soy quién para excluir, por el contrario, quiero incluir a todos los que hacemos oposición, a quienes construimos una alternativa democrática y queremos enfrentar la dictadura, los que queremos lograr una elección presidencial y parlamentaria lo antes posible, y eso es una decisión de cada uno de los que están hoy ejerciendo una opción de liderazgo en Venezuela. Mi invitación es a enfrentar este sistema, a llamar las cosas por su nombre, esto es una dictadura y sé que en ocasiones enfrentarlo puede dar miedo a algunos, puede generar contradicciones, y dirán tú estás sentado en México con ellos, pero si estamos allí es porque reconocemos que es un poder fáctico, secuestrado, usurpado y lo que estamos buscando es una solución, salir de esto

RC:¿Es cierto que iba a participar en el revocatorio y por eso se activó el cronograma exprés de imponer sobre la marcha este escenario de recolección de firmas en tan pocas horas?, ¿se filtró esa información, es cierto que se iba a involucrar?.

JG: Todo evento electoral que nos sirva para salir de Maduro es útil, que dispute en buena lid el poder a la dictadura es útil, porque evidentemente ellos no van a regalar nada; lo acaban de demostrar nuevamente secuestrando esta opción constitucional que yo lo llamé evento plebiscitario, para diferenciarlo de lo que pasó en el 2016, para poder luchar condiciones para que valga la manifestación de voluntad del venezolano. Porque ellos le tiene miedo a la expresión popular. A mí me gustaba mucho esa opción como ejercicio de mayoría, como movilización de la gente, como preparativo para salir de Maduro, porque aquí en la lógica perversa de Maduro, él tiene fecha de vencimiento y por eso trataba de confundir con eso del 2.024, no el 2.025 o el 2.023…

La elección presidencial está convocada, nos la deben desde el 2018 y Maduro tiene fecha de vencimiento. Somos mayoría los que queremos ejercer esa opción poderosa de cambio en Venezuela, así que vamos a organizarnos desde ya , a corregir los errores desde la alternativa democrática. ¡Tenemos buenas prácticas en el pasado como en el 2015 que le dimos de frente con la potencia y fuerza a la dictadura, y eso hay que materializarlo en el cambio!

RC: ¿México es hasta qué fecha?

JG: No es hasta qué fecha. No debemos confundir objetivos con mecanismo. Hace falta un acuerdo en Venezuela. Hoy México es un mecanismo que se constituyó de una manera muy interesante con la presencia inclusive de Rusia, de México no sólo como anfitrión, también de Noriega como facilitador y Holanda como acompañante de este proceso en el lobby para formalizar acuerdos. Porque diálogos alternativos, paralelos, individuales se ha demostrado que no funcionan, porque básicamente la dictadura no tiene palabra, Jorge Rodríguez no tiene palabra, todos los que han tratado de utilizar esa vía unilateral, independiente, siempre se ha mostrado que no funciona, entonces hay que buscar un mecanismo de acuerdo formal que genera garantías en los sectores que hoy conforman nuestra Nación y que pueden favorecer un cambio en el país, y eso es urgente. La gente está pasándola muy mal, vivimos en situación de guerra, el dolor que produce la lejanía de la familia, de no tener la certeza de comer mañana, yo creo que tenemos que atender a esto en simultáneo.

RC: Si llegamos al 2024 y van descartando cada candidato presidencial aplicando el método Maduro 2018, Luckachenko 2020 u Ortega 2021 ¿Cuál es su plan?

JG: Tenemos que estar preparados para salir de esto y el 2024 es muy lejos para el venezolano, eso es infinito, son 600 días de hambre, de dolor, de lejanía. Tenemos que prepararnos para luchar ya por esas condiciones que nos deben desde el 2018. Maduro podrá negar, patalear, pero ha perdido el respaldo de la gente, es un paria hasta para la izquierda que en algún momento él trató de abrazar, pero evidentemente Maduro no responde hoy a ningún tipo de ideología responde a una corporación que trata de sujetar el poder a como dé lugar. Yo lo dije desde el 2019 esto no es un problema de izquierda y de derecha cuando quisieron segmentarnos en la crisis de la tragedia venezolana, esto es un problema de derechos fundamentales, de democracia frente a un autoritarismo. Es brutal, sanguinaria, señalada por delitos de lesa humanidad, así que para nosotros lo más importante es prepararnos como lo hemos hecho durante años para poder ejercer esa mayoría y procurar condiciones para tener esa elección que le dispute el poder a la dictadura lo antes posible. Poder tener una alianza poderosa política que hemos también cultivado hace años con sus altos y bajos. Es el momento de utilizar toda esa experiencia que hemos adquirido como sociedad, esa sabiduría que tiene el pueblo de Venezuela también al exigirnos una unidad al liderazgo político.

RC: ¿Qué ejemplo tiene de una decisión que como Presidente hubiera tomado, pero le fue impedido por el gobierno parlamentario?

JG: Yo creo que el Bono de la Salud, fue un ejemplo exitoso de atender la población vulnerable, que en ese momento eran los del sector salud, porque eran la primera línea de defensa del covid, pero tardamos muchos meses en aprobarlo. Más que se demoró, tardó mucho el proceso de consenso y no pudo haber una ampliación.

RC: ¿Cuál es su principal objetivo a partir de hoy , tomando en cuenta que hay una propuesta de elecciones primarias, renovación dentro de la oposición y a partir de eso escoger nuevas autoridades?

JG: El tema de la renovación de liderazgo, legitimación de liderazgo por la base, tiene que ser obvio, incluso discutirlo en el futuro debe ser tachado porque eso es una práctica que ha resultado exitosa, lo vimos en el evento del 2015, en la consulta popular del 2017, así que sepan los venezolanos que nos vamos a poner de acuerdo y va a haber una incorporación de la sociedad civil de los diferentes sectores. Pero tiene que tener un propósito, no es para medirse entre egos o soberbias, un propósito de salir de la dictadura, de lograr la elección presidencial en condiciones para un acuerdo de salvación nacional, buscar más apoyo internacional, esa es claramente la ruta del 2022, fortalecer una unidad, una plataforma unitaria que le dé respuesta a la necesidad de la gente, no al revés, que le dé respuesta a la necesidad de liderazgo, sino de la gente. Fortalecer la opción de un acuerdo que genere garantía a todos sectores incluido el PSUV, los militares, fortalecer la opción de acompañamiento internacional a través del ejercicio de la mayoría en Venezuela y el liderazgo que hemos ejercido durante los últimos años que nos asegure la salvación del país.