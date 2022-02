Investigación en EEUU contra Iván Márquez reveló nuevos vínculos con políticos venezolanos de alto rango

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Nuevos detalles sobre la investigación por narcotráfico en Estados Unidos al líder de las FARC, Iván Márquez han surgido este viernes 11 de febrero según pudo revelar el periodista de The Associated Press, Joshua Goodman.

Según conversaciones grabadas en secreto por la DEA, se creía que Fabio Younes, un coacusado, tenía vínculos con políticos venezolanos de alto rango y un financista sancionado de Hezbolá.

Del nuevo expediente judicial mostrado hoy, presentaron una foto de otro coacusado, Armando Gómez, llegando al Marriott de Bogotá supuestamente con una muestra de 5 kilogramos de los 10.000 kilos de coca que los hombres planeaban enviar a Nueva York.

Younes en 2017 supuestamente presentó a los informantes de la DEA a Marlon Marin, sobrino del líder de las FARC Márquez.

Después de la acusación de su sobrino, Márquez abandonó el proceso de paz y lideró un grupo disidente que retomó las armas. Se cree que se esconde cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela.

No hay detalles sobre qué vínculos, si los hubo, tenía Younes con el financiero de Medio Oriente Bazzi. Pero cuando fue sancionado un año después, el Departamento del Tesoro lo llamó “uno de los financistas más destacados de Hezbolá” con operaciones en Bélgica, Líbano, Irak y África Occidental.

En una entrevista en la prisión de 2020 antes de la extradición, Younes dijo, sin pruebas, que fue perseguido por su compromiso con el proceso de paz. Se presentó a sí mismo como un pensador geopolítico que busca aprovechar los lazos comerciales con el mundo árabe para financiar proyectos de paz liderados por las FARC.

