Minería ilegal, extorsión y negocios turbios: aumenta la crisis medioambiental en el Parque Nacional Canaima

A lo largo de los últimos 10 años la amazonía venezolana ha sufrido uno de los peores ecocidios de su historia, teniendo como principales responsables a los delincuentes que se han instalado por estas zonas y que han contado con la tutela del régimen de Nicolás Maduro.

El Parque Nacional Canaima se caracteriza por ser un pulmón vegetal de tepuyes, selvas, ríos y tierras mágicas, pero su ecosistema ha sufrido cambios irreversibles debido a la enorme explotación ilegal y los negocios turbios que se realizan en sus tierras.

Para enero del presente año, Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco, adelantó un trabajo de investigación junto con especialistas en temas medioambientales, allí alertaron que desde que está en el poder el chavismo la incidencia de las guerrillas del ELN y disidentes de las Farc han crecido enormemente y nadie los detiene para cometer sus crímenes.

“Inicialmente eran rumores de que la Amazonía estaba siendo saqueada por la minería ilegal que traían esas guerrillas, pero había poca documentación del tema porque nadie se atrevía a denunciar, el miedo lo impedía, eso era ir en contra del régimen”, señaló.

Una reciente radiografía satelital de los estados Amazonas y Bolívar al sur de Venezuela permitió identificar más de 3.700 puntos de actividad minera y una red de pistas utilizadas para traficar oro y drogas.

Se detallaba en especifico cómo se realizaban los vuelos furtivos que trabajan en las operaciones ilegales.

Sobre la devastación de la Amazonía, el embajador ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, ya había asegurado que en Venezuela es otro de los delitos que se suman al largo historial delictivo del régimen de Maduro, que contribuye a destruir el pulmón de la humanidad.

“La dictadura ataca a los pueblos indígenas y saquea los minerales de Venezuela”, señaló el diplomático venezolano en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter.

