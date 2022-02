El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 12 de febrero de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No sufras de más, es más, no sufras nada. Te haces películas mentales que aunque de alguna manera en algo tienen que ver con la realidad, al sobredimensionarla se convierten en una pesadilla peor. En lugar de enfocarte en lo malo, hazlo en lo bueno y en lugar de preocuparte, ocúpate.

Libra

Se fiel a ti mismo y a tus proyectos personales. Cuando tengas una idea, ve tras ella, madúrala y no aceptes criticas malintencionadas, es más, no preguntes. No necesitas ese ruido externo que te hace perder la confianza y te aleja de tus objetivos. Si realmente crees en algo no dudes ni te dejes llevar por el miedo.

Escorpio

La vida no es un cuento de hadas, pero tampoco es una telenovela. Ni demasiado rosa, ni muy trágica. La vida es simplemente vida y somos nosotros, quienes con nuestras programaciones mentales la complicamos. Trabaja en tu mundo interno hasta poder ver las cosas como son y proponte a vivir con naturalidad.

Sagitario

Amor con hambre no dura y si dura no te hace feliz. Cuando ames hazlo más con la cabeza que con el corazón, o lo que es mejor, hazlo en equilibrio, 50/50. Ser consciente de quien es la persona que tenemos al lado y hasta adonde podemos llegar con ella nos permitirá elegir con asertividad. Ama con los ojos abiertos y decide no sólo en base al hoy, sino al mañana.

Capricornio

Mantén la mente abierta y atento a consejos de otros, sobre todo de quienes te aman de verdad. Puede que te dead cuenta de ciertas verdades que antes no eras capaz de ver y que tengas que cambiar de opinión, y eso está bien, porque no eres dueño de la verdad y aun cuando tus ideas pueden ser buenas, las de otros pueden ser brillantes.

Acuario

No te quedes esperando, has que las cosas pasen. Ve tras lo que quieres, pero sin perseguirlo ni forzarlo. A veces esperamos que las cosas vengan solas y no siempre la vida funciona así y atrásanos el proceso, cuando en realidad lo único que necesita es una ayudadita de tu parte.

Piscis

Tienes que tomar una decisión que cambia vidas y al final te escoges a ti. Y es que no puede ser de otra forma. Tú eres el centro de tu universo y nada ni nadie puede ser más importante que tú, que tu felicidad, que tú bienestar. No hagas sacrificios que no te han pedido ni te quedes en donde no ha habido ni habrán nada positivo.