Fiscalía de EEUU compara a Clíver Alcalá con el exdictador Manuel Noriega por participar en tráfico de narcóticos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Fiscales federales de Estados Unidos ratificaron este viernes 11 de febrero la vinculación del exgeneral venezolano Cliver Alcalá Cordones con el tráfico de narcóticos, así lo informó el periodista de The Associated Press, Joshua Goodman.

lapatilla.com

Los fiscales estadounidenses compararon al exfuncionario chavista con el exdictador panameño Manuel Noriega.

“Al igual que Noriega, el acusado es un ex oficial militar que abusó de su cargo para participar en el tráfico de narcóticos a gran escala”, reveló el documento difundido por la corte de Nueva York.

NEW: In Friday night filing, @SDNYnews prosecutors compare ex Venezuela Gen. Cliver Alcala to former Panamanian dictator Gen. Manuel Noriega.

"Like Noriega, defendant is a former military official who abused his position to engage in large-scale narcotics trafficking." pic.twitter.com/8zLnAxyTG5

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 12, 2022