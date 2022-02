Tiembla Maduro: Alex Saab, colaborador de la DEA

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El periodista de The Associated Press, Joshua Goodman, a través de su cuenta en la red social Twitter, informó que según jueces, Alex Saab, es colaborador de la DEA desde el año 2018.

“Los fiscales dicen que Alex Saab fue inscrito como fuente colaboradora de @DEAHQ desde junio de 2018 y estaba programado para entregarse el 30 de mayo de 2019”, dijo Goodman a través de su cuenta en Twitter.

Aseguró además que, “como informante, Saab proporcionó información sobre sobornos pagados a funcionarios venezolanos. También entregó casi $10 millones a la DEA”.

A continuación el documento presentado:

Caso 1:19-cr-20450-RNS Documento 26 Ingresado en FLSD Docket 23/02/2021

TRIBUNAL DE DISTRITO SELLADO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO SUR DE FLORIDA

DC Número de caso: 19-cr-20450-SCOLA

NOTIFICACIÓN EX PARTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE HECHOS ADICIONALES EN APOYO DE LA RESPUESTA EN OPOSICIÓN A LA MOCIÓN DEL ACUSADO PARA ANULAR LA ORDEN QUE CONFIERE LA CONDICIÓN DE FUGITIVO Y PARA UNA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPARECENCIA ESPECIAL PARA IMPUGNAR LA ACUSACIÓN

Los Estados Unidos de América, a través del abogado que suscribe, de conformidad con el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para la Norma Local 5.4(d) del Distrito Sur de Florida, por el presente presenta este Aviso Ex Parte de Hechos Adicionales en Respaldo a la Respuesta en Oposición a la Moción del Acusado Alex Nain SAAB MORAN (“SAAB MORAN”) para Anular la Orden que Confiere el Estatus de Fugitivo y Autorización para comparecencia especial para impugnar la acusación (en adelante, “la moción”). [DE 24].

HECHOS QUE RESPALDAN BAJO SELLO, PRESENTACIÓN EX PARTE Estados Unidos presenta esta Notificación de Hechos Adicionales ex parte debido al hecho de que la divulgación de estos hechos, incluso al supuesto abogado de SAAB MORAN, abogado de Baker Hostetler, podría resultar en daño a SAAB MORAN y ‘o su familia. Los hechos adicionales discutidos en este documento se relacionan con la cooperación de SAAB MORAN con las fuerzas del orden antes de ser acusado en el Distrito Sur de Florida. En particular, en el transcurso de casi doce (12) meses, SAAB MORAN cooperó con agentes de la Dig Enforcement Administration (“DEA”), proporcionó a la DEA información sobre su actividad delictiva, participó en acciones proactivas cooperación como fuente confidencial para la DEA, y dinero confiscado a los Estados Unidos y la DEA como parte de un acuerdo de auto -entregarse en los Estados Unidos para enfrentar cargos por su conducta criminal. A la luz de la cooperación de SAAB MORAN, que incluyó proporcionar a las fuerzas del orden público información sobre los sobornos que pagó y los delitos que cometió, Estados Unidos tiene preocupaciones con respecto a la seguridad de SAAB MORAN y/o su familia si esta información fuera a ser divulgada al Régimen de Maduro en Venezuela.

Como se señaló en la respuesta presentada públicamente por el gobierno en oposición a la Moción, el abogado de Baker Hostetler no ha podido demostrar a satisfacción de los Estados Unidos que en realidad representan a SAAB MORAN y no a otra entidad o individuo, incluido (quizás sin saberlo) el Gobierno de Venezuela, independientemente de si los abogados de Baker Hostetler realmente representan o no a SAAB MORAN, la divulgación de los hechos enumerados a continuación podría, no obstante, poner en peligro a SAAB MORAN y potencialmente a su familia, algunos de los cuales aún se encuentran en Venezuela. Si el abogado de Baker Hostetler representa de hecho a SAAB MORAN, un hombre que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en Cabo Verde luchando contra la extradición de los Estados Unidos y que no ha recibido ninguna visita de ciudadanos de los Estados Unidos, es lógico que cualquier comunicación entre el asesoramiento de Baker Hostetler y SAAB MORAN tendría que realizarse a través de un tercero. Por lo tanto, la divulgación de los hechos que se enumeran a continuación a los abogados de Baker Hostetler podría dar lugar a la divulgación a dicho tercero, que podría revelar, de manera intencional o no, los mismos hechos a los representantes del gobierno venezolano, creando un riesgo potencial de daño para SAAB MORAN. y/o su familia.

BREAKING: Prosecutors says Alex Saab was signed up as a cooperating source of @DEAHQ since June 2018 and was scheduled to surrender May 30, 2019.

As an informant, Saab provided information on bribes paid to Venezuelan officials. He also forfeited nearly $10 million to the DEA. pic.twitter.com/Bn9IgTpvz1

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 16, 2022