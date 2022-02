EN IMÁGENES: El intenso bombardeo de Rusia en la frontera de Ucrania destrozó una guardería, escuela y casas

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, advirtió este jueves que Rusia podría utilizar pretextos para una invasión a Ucrania, a raíz de “preocupantes” reportes sobre bombardeos en regiones controladas por separatistas prorrusos en el Este del país.

“Hemos visto las informaciones sobre los bombarderos, y es algo realmente preocupante. Hemos dicho ya que los rusos podrían hacer algo como esto para justificar un conflicto militar”, dijo Austin a periodistas después de una reunión en Bruselas con los ministros de defensa de la OTAN.

Intense battles broke out near Trudovskaya mine — shelling back and forth. This was started at 01:00 AM local time by Ukrainian armed forces — which NATO propaganda claims was a “Russian false flag”, suggesting Russians somehow fired mortars FROM Ukraine to Donetsk. pic.twitter.com/0cd4RLQ21s — ASB News / MILITARY?? (@ASBMilitary) February 17, 2022

El funcionario estadounidense afirmó que Rusia seguía aumentando su contingente y capacidad militar junto a las fronteras de Ucrania, aunque el gobierno en Moscú insiste en que había iniciado la retirada de esas tropas.

Ukrainian SBU sharing images from the attacks, including these images of munition debris. Looks like a partial fuze in the first image, and the third image is pretty chunky. pic.twitter.com/l9sCQ8Leim — Eliot Higgins (@EliotHiggins) February 17, 2022

Austin aseguró que el número de soldados rusos ya se aproximaba a 150.000, y apuntó que “vemos que algunas de esas tropas se acercan poco a poco a esa frontera”.

Los aliados de la OTAN, afirmó Austin, han detectado fuerzas rusas “volar en más aviones de combate y de apoyo. Los vemos agudizar su preparación en el Mar Negro. Incluso los vemos abastecerse de sangre”.

A video taken from inside the targeted kindergarten building. pic.twitter.com/hCpOoWCkhA — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 17, 2022

Fuerzas ucranianas y separatistas prorrusos en la región oriental de Lugansk intercambiaron en la jornada acusaciones de una escalada en los combates.

Servicio de Seguridad de Ucrania comparte imágenes de los ataques, incluidas estas imágenes de restos de municiones. Parece una espoleta parcial en la primera imagen, y la tercera imagen es bastante gruesa.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que el bombardeo había dañado un jardín de infantes, y consideró que fue una “gran provocación”.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que la alianza miliar estaba “preocupada” con la posibilidad de que Rusia busque un pretexto para invadir Ucrania.





“Todavía no hay claridad ni certeza sobre las intenciones rusas, no sabemos qué pasará”, añadió.

