Desaparece el diésel en El Tigre: conductores de gandolas y transporte público quedaron varados

Retraso en la distribución de gasoil originó largas colas en las estaciones de servicio de El Tigre en el estado Anzoátegui. Usuarios presumen que la situación obedece al cierre de los concesionarios intervenidos por las autoridades.

Por Susana Quijada

Desde autobuses hasta camiones de carga pesada, se encuentran paralizados por la falta del combustible. Gustavo Mata, chofer de una unidad de transporte público, comentó que lleva dos días sin poder laborar mientras espera por el abastecimiento.

“He estado viniendo desde el sábado para acá (estación de servicios Guanipa) y no hay combustible. También he dado vueltas por la bomba de la vía de Pariaguán que es el Oasis y tampoco han surtido. También he venido de El Tigrito para acá y no hay gasoil. No sé qué está pasando, no sé si será por el cierre de varias bombas”, expresó Mata.

Con él coincide Álvaro Méndez, conductor de un camión cava, quien desde tempranas horas de la mañana de este viernes se encontraba esperando la llegada del diésel, en una larga fila en la estación de servicios El Oasis II.

“Como a las 11 de la mañana vino a descargar una gandola, pero no sé si era gasoil. Yo estoy varado porque ya no me queda para seguir rodando”, dijo Méndez.

Otros conductores, como Esteban Porras, manifestaron que en los pocos concesionarios que están recibiendo despacho de diésel, les limitan el litraje.

“Hacemos colas por el combustible y nos limitan el litraje sin ningún tipo de explicación. Hay colas donde no están despachando. Me vengo de Guayana a surtir para acá, porque en Guayana ya no se puede. No sé porqué están tan selectivos con eso”, expresó Porras.

Los afectados reiteraron que la demora, entre otras cosas, se desprende de que algunos concesionarios en la ciudad no están laborando tras el cierre realizado por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar que investigan los casos de tráfico ilegal de combustible.