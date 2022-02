VIDEOS: Gasoducto se incendió en región fronteriza de Ucrania tras explosión

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Una parte de un gasoducto cerca de Luhansk, una de las principales ciudades de la región fronteriza ucraniana República Popular de Luhansk, se incendió a última hora del viernes tras una explosión, informaron agencias de noticias rusas citando a corresponsales sobre el terreno.

El gasoducto fue alcanzado por “una potente explosión”, informó la agencia de noticias Interfax, que citó a un proveedor local de gas natural.

Reuters

#BREAKING: One of the key pipelines exporting #Russia‘s gas to Europe got exploded in east of #Ukraine. The #Russian backed separatists have accused #Ukrainian Army & government to be behind this while Ukrainian government believes it is false flag operation. pic.twitter.com/RfPaIEull8

— Babak Taghvaee – ?????? ??????? – ???? ?????? (@BabakTaghvaee) February 18, 2022