Blinken instó a respuesta rápida tras reconocimiento de Putin a Donetsk y Luhansk

La decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de reconocer dos regiones separatistas de Ucrania como independientes contradice el “compromiso de Rusia con la diplomacia” y amerita una respuesta “rápida y firme”, dijo este lunes el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

“Esta decisión representa un completo rechazo de los compromisos de Rusia en virtud de los acuerdos de Minsk, contradice directamente el supuesto compromiso de Rusia con la diplomacia y es un ataque claro de la soberanía e integridad territorial de Ucrania”, indicó Blinken en un comunicado.

Kremlin recognition of the so-called “Donetsk and Luhansk People’s Republics” as “independent” requires a swift and firm response, and we will take appropriate steps in coordination with partners.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 21, 2022