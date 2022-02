Helicóptero del Ejército venezolano se desplomó en Barquisimeto (Fotos y videos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En Barquisimeto se estrelló un helicóptero Mi-17 del Ejército venezolano.

Por Corresponsalía La Patilla

Un helicóptero de las Fuerzas Armadas Nacionales se precipitó a tierra, la tarde de este martes 22 de febrero, en el sector Los Camagos de Pavia, ubicado al oeste del municipio Iribarren del estado Lara.

Autoridades militares, bomberos y funcionarios de Protección Civil se dirigen al sitio del suceso.

El alcalde Luis Jonás Reyes confirmó el siniestro.

De acuerdo a las informaciones preliminares, en la aeronave se transportaban cuatro personas, dos de los tripulantes fueron atendidos rápidamente por pobladores locales y funcionarios de seguridad remitiéndolos a centros asistenciales. Sus condiciones de salud se mantienen reservadas.

Footage of the Venezuelan military Mi-17 helicopter shortly after it crashed in Barquisimeto, 2 soldiers (possibly the pilots) have been pulled from the wreckage, there is a big fire#Venezuela pic.twitter.com/zv8njmeJiB

— CNW (@ConflictsW) February 22, 2022