Pedro Castillo: las veces que atacó, desairó y maltrató a la prensa desde que asumió la presidencia

Desde no dar entrevistas hasta calificar a la prensa de “un chiste”, Pedro Castillo sigue siendo criticado por su actitud con los medios de comunicación.

Por infobae.com

El presidente Pedro Castillo ha estado en el ojo de la tormenta en repetidas ocasiones debido a su relación con la prensa. En su más reciente actividad oficial, el Presidente mantuvo a la prensa alejada con una barrera humana de oficiales de la Policía. Pero esta no sería la primera vez.

Este 22 de febrero de 2022, el presidente se presentó en Jicamarca, junto a la vicepresidenta Dina Boluarte, para dar entrega del Bono Yanapay. Luego de dar un discurso, ambos se retiraron sin dejar un espacio para las preguntas de los periodistas.

Mientras ambos avanzaban con diversos vecinos y personas cercanas a ellos, en imágenes capturadas por Canal N, se puede observar que una barrera humana de policías no permitía el paso de la prensa.

AMENAZÓ CON DAR A CONOCER EL SUELDO DE LOS PERIODISTAS DE TV

El 19 de mayo de 2021, durante un evento de campaña en la localidad de Yanama, en el distrito de Carmen Alto, en Huamanga (Ayacucho), Pedro Castillo cuestionó las campañas de “terruqueo” en su contra y aseguró que darán a conocer cuánto ganan y quién paga a los conductores de los programas de televisión. Dijo que era “necesario” conocer de dónde provienen estas informaciones en su contra.

“En su momento vamos a hacer llegar algunos informes que acaban de llegar a nuestras manos, cuánto ganan los que conducen los programas de televisión y quién les paga. Vamos a hacer de conocimiento. Es necesario que el pueblo se informe de tantas cosas, de dónde viene tanto de eso y por qué hay tanto terruqueo”, dijo en el mitin.

AMENAZÓ CON DEJAR SIN PUBLICIDAD ESTATAL A MEDIOS QUE LO ATAQUEN

El presidente de Perú, Pedro Castillo, amenazó el 23 de noviembre de 2021 con dejar sin publicidad estatal a los medios de comunicación que, según él, desinformen y tergiversen la realidad. Castillo también critió que varios medios difundieran videos de su reciente visita a Arequipa, donde algunas personas lo insultaron, increparon y exigieron su destitución.

“Debo condenar algunas actitudes nefastas de algunos medios de comunicación que han editado que estaba solo y que la gente pedía vacancia, cuando no es cierto”, manifestó Castillo en su visita a la comunidad Chopcca.

“No me voy a permitir darle ni un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, a aquellos que no quieren ver al pueblo, a aquellos que quieren hacer creer otra cosa”, agregó.

SEGURIDAD DEL PRESIDENTE MALTRATÓ A PERIODISTA DE TV PERÚ

El 18 de agosto de 2021, cuando el presidente Pedro Castillo se dirigía a pie a la Municipalidad de Lima a reunirse con el alcalde Jorge Muñoz, personal de seguridad de la Presidencia jaloneó a la reportera de TV Perú, Tifanny Tipiani, para impedir que le haga preguntas al mandatario.

Por otro lado, la reportera de Canal N sí pudo hacerle algunas preguntas al Presidente y las cámaras lo grabaron mientras se trasladaba.

PRENSA DE PRESIDENCIA MALTRATÓ A PERIODISTA DE RPP

Caso seguido, el 15 de septiembre de 2021, un trabajador de prensa de Presidencia le impidió el paso a la reportera de RPP Noticias, Hellen Meniz, y le intentó quitar el micrófono. El forcejeo le generó una lesión en el brazo.

“He tenido un impasse con parte de personal de prensa de Pedro Castillo. Me he acercado con el micro de RPP Noticias y el señor Franco Pomalaya, quien es prensa de Pedro Castillo, ha intentado quitarme el micro y lo he agarrado fuerte”, indicó la periodista.

SE NEGABA EL INGRESO DE LA PRENSA A PALACIO DE GOBIERNO

El 5 de agosto de 2021, se llevó a cabo la ceremonia oficial en Palacio de Gobierno donde el presidente de la República, Pedro Castillo, fue reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Se realizó una convocatoria de prensa, pero horas antes del evento se precisó que solo se trasmitirían por TV Perú.

Agentes de la policía enrejaron los accesos a Palacio de Gobierno y diversos medios de comunicación se vieron impedidos de ingresar.

Otro suceso en el que se negó el ingreso a la prensa es con el cierre de la Sala de Prensa de Palacio de Gobierno.No fue hasta el 1 de diciembre de 2021 que el Presidente dispuso reabrir la sala para que los periodistas puedan realizar sus labores de cobertura diaria en un ambiente ventilado. Antes de esto, los periodistas debían permanecer a las afueras del lugar sin importar las altas temperaturas y por largas horas durante el día.

SE NEGABA A DAR ENTREVISTAS

Hasta su quinto mes en el Gobierno, diciembre de 2021, el presidente Pedro Castillo no había dado ninguna entrevista a algún medio de comunicación y se había limitado a dar contadas declaraciones en las actividades oficiales a las que participaba. Sus comunicados se daban en su cuenta de Twitter, breves mensajes a la nación y discursos públicos en sus visitas al interior del país.

El 21 de diciembre de 2021, el mandatario se reunió con cinco periodistas en Palacio de Gobierno; lo cual marcó el primer encuentro directo del mandatario con la prensa. Se reunió con Fernando Carvallo (RPP), Jaime Chincha (RPP), Pedro Tenorio, Mónica Delta (Latina) y Mavila Huertas (colaboradora del medio Sudaca).

Un mes después, el 21 de enero de 2022, el mandatario dio su primera entrevista a César Hildebrandt.

ENTREVISTA CON FERNANDO RINCÓN: PEDRO CASTILLO DIJO QUE NO HABLA CON LA PRENSA POR “MALTRATOS” DURANTE LA CAMPAÑA

El pasado 25 de enero de 2022, Pedro Castillo brindó una entrevista exclusiva al periodista emxicano Fernando del Rincón, para CNN. En esa ocasión, el periodista le cuestionó por el tiempo que ha dejado pasar para brindar su primera entrevista a un medio internacional y local.

Castillo respondió: “No es que no me guste hablar con la prensa, hablo con los niños, con la gente, con los alcaldes. Tengo razones por los que no he dado [entrevistas], una de ellas es por los maltratos en la campaña”.

“Ahora estoy dispuesto a hablar con la prensa nacional e internacional”, aseguró.

LLAMA A LA PRENSA “UN CHISTE” E IMPIDE ACERCAMIENTO DE LA PRENSA

Sin embargo, parece que las buenas relaciones con los medios de comunicación no se van a mantener. El 21 de febrero de 2022, el mandatario calificó a la prensa de ser ‘un chiste’ luego que un reportero de Radio Exitosa lo cuestionara por la doble versión que dio al Ministerio Público en su calidad de testigo en los casos Provías y los ascensos en las Fuerzas Armadas.

El reportero le preguntó si le mintió al Ministerio Público sobre las reuniones con Karelim López. Ante ello, Castillo respondió:

“Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana, por qué no se centran en los temas importantes. Hablemos de la educación, acompañen a ver cómo están las escuelas, acompáñenme a ver cómo están los niños. Hay miles de niños desnutridos, a mí me interesa el país. Por qué no me acompañan ustedes a ver cómo están las cosas. Yo les pongo movilidad y nos vamos como ustedes. Salgan de Lima, Lima no es el Perú. Vamos a ver cómo está el país”