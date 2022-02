Blinken alertó que todo indica que Rusia está lista para agredir en breve a Ucrania

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, alertó este miércoles que Rusia se encuentra lista para iniciar la invasión a Ucrania en poco tiempo.

“Desafortunadamente, Rusia posicionó sus fuerzas en el punto final de preparación a través de la frontera de Ucrania al norte, este y al sur. Todo parece estar listo para que Rusia se involucre en una gran agresión contra Ucrania”, comentó durante una entrevita en el programa de Lester Holt en NBC.

Blinken mencionó que no se le puede poner fecha u hora exacta a la invasión rusa, pero insistió que “todo está en su lugar para que procedan”.

“No podemos ponerle una fecha u hora exacta al movimiento de las fuerzas militares. Todo está en su lugar para que Rusia proceda”, expresó.

Por otro lado, indicó que aún hay una “oportunidad” de evitar la inminente invasión a Ucrania.

“Todavía hay una oportunidad de evitar una agresión importante contra Ucrania. Si Rusia continúa escalando, nosotros también”, cerró.

