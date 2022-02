Boris Johnson dará un discurso al Reino Unido sobre ofensiva rusa en Ucrania este #24Feb

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El primer ministro británico, Boris Johnson, pronunciará este jueves un discurso al Reino Unido sobre la ofensiva militar rusa en Ucrania y pedirá una reunión urgente de la OTAN.

Según anunció en su cuenta de Twitter, Johnson hablará a la nación tras presidir esta mañana una reunión del gabinete de emergencia (COBRA, por sus siglas en inglés), integrado por los principales ministros, para abordar la crisis ucraniana.

“Esta es una catástrofe para nuestro continente”, escribió el jefe del Gobierno, que indicó, además, que hablará con los líderes del Grupo de los Siete (G7, los países más ricos del mundo) y solicitará una reunión de la Alianza Atlántica “lo antes posible”.

Esta madrugada, tras conocerse el comienzo del conflicto bélico, Johnson indicó que “Occidente no se quedará a la espera” mientras Rusia ataca Ucrania, en una conversación con el presidente de este país, Volovímir Zelenski, según la residencia de Downing Street.

This is a catastrophe for our continent.

I will make an address to the nation this morning on the Russian invasion of Ukraine.

I will also speak to fellow G7 leaders and I am calling for an urgent meeting of all NATO leaders as soon as possible.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022