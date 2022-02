Luis Manuel Aguana: Las deficiencias estructurales de una tiranía

Posteado en: Opinión

Siempre hay dos maneras de presentar un vaso con solo la mitad del agua: o medio lleno o medio vacío. La presentación que hizo la Jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Isabel Santos, del Informe Final de las Elecciones regionales y municipales del régimen realizadas el 21 de noviembre de 2021, resultan en un vaso medio lleno, con intenciones serias de llevarlo a estar completamente lleno (ver Informe Final MOE UE Venezuela 2021, en https://eeas.europa.eu/ election-observation-missions/ eom-venezuela-2021/111308/ informe-final-moe-ue- venezuela-2021_es).

El solo decir que existieron “mejores condiciones electorales en comparación con elecciones pasadas”, aunque persisten ciertas “deficiencias estructurales”” (ver Publico.es, La Misión de la UE cree que hubo mejoras en las elecciones de Venezuela aunque persisten “las deficiencias estructurales”, en https://www.publico.es/ internacional/mision-ue-cree- hubo-mejoras-elecciones- venezuela-persisten- deficiencias-estructurales. html) es decirle al mundo y en especial a los venezolanos que una mujer que comprobadamente está embarazada producto de una violación, esta “medio” preñada.

La definición de la palabra eufemismo del DRAE es la siguiente: “1. m. Manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante.”. Y efectivamente sería malsonante decir que esas elecciones estaban viciadas de principio a fin por ilegítimas e inconstitucionales, incluyendo la designación de los Rectores del CNE. Pero la Sra. Santos prefirió el eufemismo “deficiencia estructural” para enmarcar su informe. Y eso fue la que utilizó Isabel Santos para definir lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro Moros, no solo con el sistema electoral venezolano sino con el país.

La primera y principal recomendación del Informe Final de la Misión Electoral de la Unión Europea es nada menos y nada más que el respeto a la separación de los poderes, y que la Justicia funcione en Venezuela, pilares fundamentales de un Estado de Derecho en cualquier país:

“1. Reforzar la separación de poderes y la confianza en la independencia del TSJ con la aprobación de una nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para alinearlas con las garantías constitucionales que aseguran una selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito, evitando la invasión de las competencias del poder electoral” (Pág 11/88 del Informe).

Y yo me pregunto: ¿A qué país creen que llegaron los de esa Misión de Observación Electoral de la UE? ¿A Narnia? ¡Por Dios! ¡Llegaron a la Venezuela de la tiranía en ejercicio del narco régimen militarizado de Nicolás Maduro Moros! Aquel que NO respetará, como en efecto concluyen la mayoría de las recomendaciones de este informe, toda ley, todo reglamento, todo procedimiento a fin de dejar que cualquier forma opositora se mida justamente en un proceso electoral. ¡Claro que tiene que haber un Estado de Derecho y una justicia que funcione para celebrar elecciones de cualquier naturaleza en un país! No era necesario que vinieran para darse cuenta de eso.

Entonces, de esa recomendación para abajo, cualquier consideración en ese Informe Final es irrelevante y confirma lo que escribimos de Josep Borrell acerca de haber ignorado por razones políticas las recomendaciones técnicas del Informe de la Misión Exploratoria de la UE en Venezuela, llevado a cabo del 8 al 23 de julio de 2021 (ver El Informe que ignoró Borrell, en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2021/10/el-informe-que-ignoro- borrell.html).

Entonces, ¿para qué vino la Misión de Observación Electoral de la UE? ¿Para decirnos algo que ya sabíamos acerca del atropello a las libertades fundamentales de los venezolanos, comenzando por nuestro derecho de elegir libremente a nuestras autoridades sin que exista una tiranía que viole nuestros Derechos Humanos? ¿O para tapar la barbaridad que sucede en Venezuela con un eufemismo, llamándolas “deficiencias estructurales”? ¿Es que la tiranía de Nicolás Maduro Moros tiene “deficiencias estructurales” que no nos permiten hacer elecciones libres, justas y verificables? Hay que tener riñones, por no decir la palabra correcta, señores de la Unión Europea…

Y no quiere decir esto que el resto del informe no contenga verdades como el atropello a algunos observadores al no poder acceder a los centros el día de la elección, cosa infinitas veces denunciada; o los retrasos deliberados en la apertura y cierre de las mesas; o el abuso del PSUV, partido del régimen, en el uso de los recursos del Estado para el beneficio de sus candidatos; o la inhabilitación arbitraria de candidatos por parte de la Contraloría del régimen; o el atropello a los medios de comunicación que no son oficialistas, solo por comentar algunas de las cosas señaladas en este Informe Final.

Pero decir que “El actual consejo directivo del Consejo Nacional Electoral (CNE), nombrado en mayo de 2021, ha sido descrito con frecuencia por interlocutores de la MOE UE y comentaristas políticos como el más equilibrado de los últimos 20 años” (Pág. 8/88), no refleja la realidad. La designación de esos Rectores por parte de una Asamblea Nacional completamente ilegítima y no reconocida internacionalmente deja un hueco fatal en ese Informe Final. Los Rectores fueron los “convenientes” para el régimen y su oposición que aceptó ir a esa farsa electoral.

Indicar “Si bien los tres rectores cercanos al gobierno tuvieron el control de los órganos ejecutivos del CNE, el Consejo logró mejorar las condiciones técnicas de las elecciones a través del diálogo interno, y los dos rectores vinculados a la oposición y a la sociedad civil no ocultaron sus votos disidentes en temas en los que no se pudo llegar a un consenso, como la inhabilitación o renuncia de candidatos” (Págs 8-9/88), da cuenta clara de la violación flagrante al espíritu de la letra constitucional donde los Rectores del Poder Electoral no pueden ser ni del gobierno ni de la oposición, revelando que aquellos que son “del gobierno” son los que tienen el control del proceso electoral por encima de quienes no lo son.

Las supuestas “mejoras” de este proceso en relación con los anteriores de acuerdo a esta Misión de Observación Electoral se desvanecen a la luz de un marco de asociación tiranía-oposición comprada cómplice, para darle una apariencia democrática a un proceso electoral que desde el mismo comienzo fue ilegítimo e irrito para todos los venezolanos.

Ya va siendo hora que los países de la Comunidad Internacional, y en especial la Unión Europea, dejen de considerar lo que pasa en Venezuela como algo tan simple que se resuelve con elecciones. Los venezolanos desde hace varios siglos dejamos de comprar espejos pagando con oro a los conquistadores. Hará falta más que un eufemismo de una Misión Observación Electoral enviada por un socialista español para hacernos tragar eso. Comiencen por respetar el sufrimiento y la tragedia del pueblo venezolano…

Caracas, 23 de Febrero de 2022

