Macron y Johnson piden reunión de urgencia de líderes de la Otan por invasión rusa a Ucrania

El primer ministro británico, Boris Johnson, pidió el jueves una reunión urgente de los líderes de los países miembros de la Otan en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, que calificó de “catástrofe” para Europa.

“Pido una reunión de urgencia de todos los líderes de la OTAN lo antes posible“, tuiteó Johnson, añadiendo que dirigirá un discurso a los británicos durante la jornada.

Por otro lado, su homólogo francés, Emmanuel Macron pidió una cumbre de la Otan “lo antes posible” tras ataque ruso en Ucrania, según comunicado de la presidencia francesa.

This is a catastrophe for our continent.

I will make an address to the nation this morning on the Russian invasion of Ukraine.

I will also speak to fellow G7 leaders and I am calling for an urgent meeting of all NATO leaders as soon as possible.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022