Reportero de CNN se encontró con el Ejército ruso mientras tomaban el aeropuerto Antonov en Ucrania (VIDEO)

El corresponsal de CNN, Matthew Chance, se encontró con el Ejército ruso mientras tomaban el aeropuerto Antonov en Ucrania, cuando transcurre la invasión de Rusia.

lapatilla.com

Con las fuerzas rusas en el aeropuerto Antonov a unas 15 millas (22 kilómetros) de Kiev. “Estas tropas que puedes ver aquí, son fuerzas aerotransportadas rusas. Han tomado este aeropuerto“, explica Chance.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 24, 2022