Desgarrador: Ucraniana limpia los escombros en su casa mientras canta el himno entre lágrimas (Video)

Los ucranianos tienen que lidiar con los escombros de las casas bombardeadas tras la invasión de Rusia, mientras enfrentan el su segundo día de conflicto armado.

Esta residente de Kiev muestran las secuelas del primer día de la invasión de Rusia mientras cantan el himno entre lágrimas.

Los destrozos en el edificio donde vive la mujer son impresionantes, paredes desplomadas, ventanas rotas, rejas en el suelo y escombros por doquier; es el panorama que ella y vecinos visualizan ahora, luego que las tropas rusas arrasaron con todo a su paso.

Ukrainians have been left dealing with rubble from bombed homes following Russia’s invasion, which has entered its second day. Kyiv residents show the aftermath of day one of Russia’s invasion whilst singing the national anthem in tears. #UkraineCrisis #VOAUkraineCrisis pic.twitter.com/yJPmDQ7hER

— VOA's International Edition (@voa_ie) February 25, 2022