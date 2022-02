Rubio instó a Biden a pedir notificación roja de Interpol por quienes apoyen a Putin

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador republicano de Florida, Marco Rubio, instó a la Administración de Joe Biden a anunciar una nueva medida, en la que niegue visas y ponga una notificación roja de Interpol, a quienes apoyen a Vladimir Putin.

Rubio se pronunció en su cuenta de Twitter, sobre la invasión de Rusia a Ucrania e hizo la solicitud para aumentar las medidas de presión contra las personas o países que respalden lo ocurrido en ese territorio.

“Solicito que la Administración de Biden anuncie de manera preventiva, que cualquier persona que se una a un gobierno títere ruso instalado en #Ukraine será sancionado automáticamente, recibirá una prohibición de visa y será objeto de una notificación roja de Interpol”, expresó.

I am requesting that the Biden Admin preemptively announce that anyone who joins a puppet Russian installed govt in #Ukraine be automatically sanctioned,receive a visa ban & will be the subject of an Interpol Red Notice

I ask other nations to do the same

— Marco Rubio (@marcorubio) February 26, 2022