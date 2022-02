Presidente de Ucrania alertó que tropas rusas tratarán de tomar Kiev esta noche

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que el ejército invasor ruso prepara una ofensiva final para tomar Kiev, la capital, durante la madrugada de este sábado.

Zelenskiy: “Russia will try to break our resistance with all its might. Tonight the enemy will begin storming us. We need to withstand them!” He says Chernihiv, Symy, Kharkiv, Donbass, the south & especially Kyiv could come under attack pic.twitter.com/ugEIrJICjH

— Alec Luhn (@ASLuhn) February 25, 2022