Profesor de California vio la invasión rusa en Google Maps antes de que Putin la anunciara

Un profesor de California y experto en control de armas dice que notó la invasión rusa de Ucrania en Google Maps en tiempo real horas antes de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara el ataque en un discurso televisado.

Por: Insider

Jeffrey Lewis, profesor de no proliferación en el Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury en Monterey, California, había estado monitoreando Google Maps con un pequeño equipo de asistentes de investigación y estudiantes graduados cuando detectaron un “atasco de tráfico” en una carretera de Belgorod, Rusia, a la frontera con Ucrania alrededor de las 3:15 am hora local en la ciudad rusa del jueves.

Lewis le dijo a Insider el viernes que la copia de seguridad “inusual” de la madrugada comenzó exactamente donde una imagen de radar tomada el día anterior mostraba una “gran unidad militar rusa con mucha armadura” recién llegada, como tanques y vehículos blindados.

“Lo importante de esa imagen es que no estaban instalados en un campamento: estaban alineados en columnas a lo largo de las carreteras, que es lo que haces cuando estás a punto de saltar”, dijo Lewis.

According @googlemaps, there is a “traffic jam” at 3:15 in the morning on the road from Belgorod, Russia to the Ukrainian border. It starts *exactly* where we saw a Russian formation of armor and IFV/APCs show up yesterday.

Someone’s on the move. pic.twitter.com/BYyc5YZsWL

— Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) February 24, 2022