Así es como Clíver Alcalá busca salvarse el pellejo (Documento)

El periodista estadounidense de Associated Press (AP) Joshua Goodman, reveló documentos en los cuales se muestra la estrategia del mayor general del Ejército venezolano, Clíver Alcalá, y su defensa, para salvarse el pellejo de los cargos en su contra de ayudar a narcotraficantes de las Farc.

lapatilla.com

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, el comunicador expresó: “El terrorista de un hombre es el luchador por la libertad de otro“.

Posteriormente, apostilló que “así es como Clíver Alcalá busca desestimar los cargos de ayudar a los narcotraficantes de las FARC”.

“Una nueva presentación dice que si el general Alcalá se hubiera beneficiado personalmente al ejecutar las órdenes de Chávez, tendría más para mostrar que una pequeña unidad de alquiler y un automóvil“, añadió.

One man’s terrorist is another’s freedom fighter.

That’s how @cliver2013 is seeking to toss charges he aided drug-running FARC rebels.

New filing says if Gen. Alcala had benefitted personally from executing Chavez’s orders he’d have more to show than a tiny rental unit and car pic.twitter.com/NveYtaq75r

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 26, 2022