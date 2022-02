EN IMÁGENES: La invasión rusa llegó a Kiev, la capital de Ucrania

Las fuerzas rusas atacaron las ciudades ucranianas con artillería y misiles de crucero el sábado por tercer día consecutivo, pero el desafiante presidente Volodymyr Zelenskiy aseguró que la capital, Kiev, seguía en manos ucranianas.

Por Reuters

Mientras cientos de miles de ucranianos huían hacia el oeste hacia la Unión Europea, el alto funcionario de seguridad ruso y expresidente Dmitry Medvedev dijo que las operaciones militares de Moscú se llevarían a cabo sin descanso hasta lograr sus objetivos.

A scene from inside the residential building struck by a rocket this morning in #Kyiv, #Ukraine. pic.twitter.com/AKXvqGCTDm — Nabih (@nabihbulos) February 26, 2022

Ignorando semanas de advertencias de los líderes occidentales, el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó el jueves la invasión de Ucrania desde el norte, el este y el sur, un asalto que amenaza con trastornar el orden de Europa posterior a la Guerra Fría.

En un aumento significativo de la retórica de Rusia, Medvedev dijo en las redes sociales que las nuevas sanciones occidentales ayudaron a unir a los rusos e insinuaron una ruptura de los lazos diplomáticos con las naciones occidentales, diciendo que era hora de “cerrar con candado las embajadas”. Dijo que Moscú también podría restaurar la pena de muerte.

Another view from one of the apartments struck by a missile this morning in #Ukraine's capital #Kyiv. pic.twitter.com/Lvkqu0K66X — Nabih (@nabihbulos) February 26, 2022

Después de una noche de ataques aéreos, hubo algunas señales de pánico en el centro de Kiev. Los reporteros de Reuters vieron soldados ucranianos con armas y un grupo de mujeres corriendo por la calle. Cerca de allí, los soldados ucranianos obligaron a un hombre vestido de civil a tumbarse en la acera.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, declaró que actualmente no había una presencia militar rusa importante en Kiev, pero agregó que los grupos de saboteadores estaban activos. El sistema de metro ahora solo sirve como refugio para los ciudadanos y los trenes han dejado de funcionar, dijo.

Klitschko informó que 35 personas, incluidos dos niños, resultaron heridas durante la noche.

Al menos 198 ucranianos, incluidos tres niños, han muerto y 1.115 personas han resultado heridas hasta el momento en la invasión de Rusia, dijo Interfax citando al Ministerio de Salud de Ucrania. No estaba claro si las cifras incluían solo víctimas civiles.

Russia attacks and kills civilians in Ukraine. Our army continues to defend our territory and every civilian. ?? resists and strives for peace. The world must stop Russian war criminals.#StandWithUkraine! ?Kyiv, Residential Area, building near Maternity Hospital and Schools. pic.twitter.com/JGNUQUGulX — MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine) February 26, 2022

“Hemos resistido y estamos repeliendo con éxito los ataques enemigos. La lucha continúa”, afirmó Zelenskiy en un mensaje de video publicado en sus redes sociales. “Tenemos el coraje de defender nuestra patria, de defender Europa”.

Gran Bretaña señaló que la mayor parte de las fuerzas rusas se encontraba ahora a 30 kilómetros (19 millas) del centro de Kiev y dijo que Rusia aún tenía que obtener el control del espacio aéreo de Ucrania.