Johnson expresó su beneplácito por excluir muy pronto a Rusia del sistema Swift

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El primer ministro británico, Boris Johnson, expresó este sábado su benepláctito por excluir muy pronto a Rusia de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, más conocida por sus siglas Swift.

lapatilla.com

Johnson compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, sobre la conversación que tuvo con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, donde ambos concordaron en la necesidad de aislar diplomática y financieramente a los rusos tras la invasión.

“Esta noche hablé con el presidente Volodimir Zelenski. El heroísmo del mandatario y su pueblo en defensa de su país es impresionante”, commentó.

“Lo tenemos claro: Rusia debe estar aislada diplomática y financieramente. Acojo con beneplácito una mayor disposición a excluir a Rusia de SWIFT”, agregó.

This evening I spoke to President @ZelenskyyUa. The heroism of the President and his people in the defence of their country is awe-inspiring.

We are clear – Russia must be isolated diplomatically and financially. I welcome increased willingness to exclude Russia from SWIFT.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 26, 2022