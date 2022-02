Principal actriz de “Peaky Blinders” que murió por cáncer hace un año, será homenajeada en la sexta temporada de la serie

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Estuvo en el programa desde el principio e interpretó a la respetada pero formidable matriarca de la familia.

Por: Inews.com

Mientras los fanáticos esperan ansiosos el comienzo de la sexta y última temporada de Peaky Blinders , que se transmite este domingo, la ausencia de Polly Gray se notará luego de que la actriz Helen McCrory muriera de cáncer el pasado abril a los 52 años.

Pero el elenco dice que todavía tiene una gran presencia en el set y en la nueva serie.

En declaraciones a Radio Times , el creador del programa, Steven Knight , dijo: “Creo que es como cuando alguien que ha perdido a un miembro de su familia se ha ido pero su opinión se queda en la casa.

“En otras palabras, cuando algo sucede todavía piensas, ‘¿Qué habrían pensado sobre esto? ¿Cuál habría sido su opinión al respecto? y he tratado de mantener eso con Polly para que la familia todavía piense, ‘¿Qué habría hecho Polly?’ que es lo que creo que sucede con la gente”.

Sophie Rundle, quien interpreta a Ada Shelby, le dijo a Radio Times que filmar la sexta temporada sin Helen “se sintió mal” y agregó: “Fue algo devastador para todos nosotros.

‘El corazón de eso’

“Todos habíamos estado en el mismo barco durante 10 años y que ella no estuviera allí, todo se sentía fuera de lugar y mal”, dijo Rundle.

“No sé si eso suena demasiado simplificado, pero fue increíblemente triste y la extrañamos”.

Pero la presencia de Polly todavía se sintió durante la sexta temporada, agregó. “Cada vez que Polly salía de una habitación, siempre te preguntabas adónde había ido, qué estaba haciendo, porque es muy vibrante. Y ella realmente trajo mucho más de lo que ves. No sé cómo haces eso, pero ella acaba de aportar algo.

“Ella es el corazón de esto. Ella es la matriarca de la familia, fue la matriarca del espectáculo y eso continúa”.

Cillian Murphy, quien interpreta a Tommy Shelby en la serie de pandillas , se hizo eco de los comentarios de Sophie sobre la dificultad de filmar la temporada final sin su coprotagonista Helen y la elogió como un talento “notable”.

En una entrevista con Variety, Murphy, quien interpreta a Tommy Shelby, dijo que el programa “simplemente no será lo mismo”.

Él dijo: “Creo que toda la serie es realmente un tributo a ella y para honrarla”, dijo.

“Su presencia y la presencia de su personaje todavía se sienten mucho en la serie, y es una parte muy importante del viaje de Tommy en la temporada.

“Será diferente sin ella, ya sabes. Simplemente no será lo mismo.

“He hablado de lo fenomenal que era como actriz y como persona y es una enorme pérdida para toda la comunidad de actores y no solo para nuestro programa.

“Solo espero que el programa esté a la altura de su memoria y nuestra memoria de ella”.

“You have to be as bad as them above in order to survive.” Polly’s powerful monologue cuts right to the heart of things in the series one finale. ? #PeakyBlinders pic.twitter.com/ueFAzVWWw0

— Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) November 6, 2021