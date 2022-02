Rusia restringe el acceso a Twitter en múltiples proveedores dentro del país

El observatorio de internet Net Blocks, confirmó este sábado que el régimen de Vladimir Putin restringió el acceso a la red social Twitter a partir de las 9:00 am.

Por Monitoreamos

En un trino informaron que las métricas en vivo de Twitter “han sido restringida en múltiples proveedores en Rusia, el incidente se produce cuando el gobierno ruso choca con las reglas de las plataformas de las redes sociales por la política en relación con el conflicto en Ucrania”.

El viernes el regulador de telecomunicaciones ruso Roskomnadzor, restringió el acceso de Facebook debido a que el gigante tecnológico se negó a verificar la información de cuatro medios rusos.

?? Confirmed: Live metrics show that Twitter has been restricted on multiple providers in #Russia as of 9:00 a.m. UTC; the incident comes as the government clashes with social media platforms over policy in relation to the #Ukraine conflict ?

? Report: https://t.co/ihPX8fb86s pic.twitter.com/nGrcHzjIXd

— NetBlocks (@netblocks) February 26, 2022