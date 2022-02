Sitio web del Kremlin y otros organismos oficiales cayeron en medio de la guerra en Ucrania

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El sitio web oficial del Kremlin, la oficina del presidente ruso Vladimir Putin, kremlin.ru, estuvo inactivo el sábado, luego de informes de ciberataques en varios sitios web del gobierno y medios estatales rusos.

Por: Andrew Osborn, Olzhas Auyezov y Catherine Evans / Reuters

?? Confirmed: Various #Russia government websites including the Kremlin, State Duma and Ministry of Defense are again down, with real-time network data showing impact to FSO networks consistent with previous cyberattacks. The incident comes as Russia continues to invade Ukraine. pic.twitter.com/BnCMVX8umE

— NetBlocks (@netblocks) February 26, 2022