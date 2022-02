Extraños símbolos en las calles de Ucrania podrían revelar los planes secretos de Rusia (FOTOS)

Símbolos secretos fueron vistos en las calles de Ucrania puede apuntan a una escalada de violencia por parte de Rusia

Están surgiendo símbolos extraños en toda Ucrania, y a muchos les preocupa que indiquen planes para un posible ataque terrestre por parte del ejército ruso.

Traducción libre de lapatilla.com

Colaboradores, infiltrados y agentes de las fuerzas especiales son signos de una guerra secreta están surgiendo en toda Ucrania y borrar estos símbolos puede ser una cuestión de vida o muerte.

Algunas parecen marcas de obras públicas cotidianas. Otros son invisibles excepto bajo la luz ultravioleta. Luego están las diminutas luces clave y las radiobalizas.

Todos están diseñados para guiar a las tropas rusas, los drones y los operadores de artillería a sus objetivos.

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha emitido una advertencia a todos los ciudadanos: encuéntralos y quítalos.

“Los funcionarios de la ciudad instan a los ciudadanos a informar de inmediato sobre las ubicaciones etiquetadas, enviar fotos a las fuerzas del orden y denunciar a los sospechosos que puedan estar involucrados en el etiquetado”, apeló esta mañana el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

Mientras las fuerzas rusas luchan por rodear la capital, se informa que los símbolos secretos surgen por todas partes.

“En Ucrania, en la capital en particular, ha aumentado el número de marcas detectadas de saboteadores que dejan directamente en las calles y edificios tanto residenciales como comerciales”, dice el alcalde Klitschko. “Se colocan etiquetas para ajustar el fuego de las fuerzas de ocupación de la Federación Rusa”.

Los colaboradores ucranianos han plantado muchos y eso es traición. “Un delito es punible con pena de prisión de 12 a 15 años con o sin confiscación de bienes”.

– Señales y portentos –

Marcas desconocidas han estado apareciendo en caminos y árboles. Se encuentran etiquetas pintadas con aerosol en los techos. Los puntos de referencia públicos están manchados con señales invisibles. Las luces direccionales encapuchadas parpadean en edificios de gran altura.

“Se cree que se han pintado algunos carteles para guiar a los bombarderos rusos”, informa el servicio de noticias Kyiv Independent.

La administración de la ciudad de Kiev emite una advertencia sobre marcas pintadas en los techos a los ciudadanos para que revisen y oculten cualquier marca en los techos de sus edificios.

Las luces sintonizadas con frecuencias de colores específicos pueden conducir misiles y drones por “corredores” seguros para evitar intercepciones u obstáculos, como edificios de gran altura. Otros colocados al costado de una carretera pueden indicar qué vehículos deben ir a dónde.

Tales movimientos son vitales en el estilo de guerra acelerado de Rusia. Perderse ralentiza las cosas. Es probable que las señales de GPS estén interferidas y pedir ayuda por radio puede atraer la atención del enemigo.

